Суд освободил из под стражи сына чиновника, стрелявшего по прохожим в Запорожье

В Запорожье суд освободил из под стражи злоумышленника, открывшего стрельбу по прохожим из ружья, ранив 2 людей, который оказался сыном высокопоставленного городского чиновника.

Как рассказали агентству в пресс-службе прокуратуры Запорожской области, суд Ленинского района Запорожья определился с мерой пресечения на время досудебного следствия для 28-летнего запорожца, который ночью 30 марта в состоянии алкогольного опьянения стрелял из ружья по людям на улице Маршала Чуйкова.

По данным пресс-службы, пострадали 2 человека - 28-летний мужчина, который получил огнестрельное ранение в шею и лицо, а также 40-летняя женщина - у нее ранение губы.

"Суд избрал задержанному меру пресечения не связанную с лишением свободы. Он отпущен из под стражи под личное поручительство" - отметили в прокуратуре.

Как отмечают местные СМИ, а также правоохранители - ночным стрелком оказался сын заместителя председателя одной из райадминистраций Запорожья.

Как сообщили в прокуратуре региона, прокуратура Запорожской области не согласна с решением райсуда, поэтому намерена обжаловать его в Апелляционном суде, где потребует "ввиду тяжести совершенного преступления" взять злоумышленника под стражу.