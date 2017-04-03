События

22:15 03.04.2017

Гройсман обратился к НКРЭКУ с просьбой о пересмотре решения о введении абонплаты за газ

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман обратился к Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) с просьбой пересмотреть решение о введении абонентской платы за поставки газа.

В сообщении пресс-службы Кабинета министров говорится, что премьер подписал и направил данное обращение руководству НКРЭКУ.

"Прошу пересмотреть решение НКРЭКП с целью недопущения роста суммарной стоимости газа для отдельных категорий потребителей. О принятых мерах прошу проинформировать Кабинет министров", - говорится в обращении главы правительства.

В сообщении отмечается, что в своем обращении, В.Гройсман напомнил, что согласно анализу, проведенному специалистами, решение о введении абонплаты может обернуться ростом платежей за газ для различных категорий потребителей от 1,3 до 3 раз, что является недопустимым, поскольку будет касаться нескольких миллионов домохозяйств.

"Правительство исходит из того, что любые решения, направленные на упорядочение оплаты услуг по поставке газа в соответствии с законодательством, не должны приводить к увеличению ежемесячных платежей абонентов", - говорится в обращении премьера.

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