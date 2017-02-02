При проведении брифингов в Белом доме начали использовать Skype

Некоторые американские журналисты получили возможность участвовать в ежедневных брифингах Белого дома с помощью Skype, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс.

Так, в среду официальному представителю Белого дома Шону Спайсеру задавали вопросы журналисты, находившиеся не только в комнате для брифингов, но и те, кто следил за конференцией через Skype.

"Я считаю, что это может принести нам всем пользу, так как это позволяет дать слово тем, кто не находится в Вашингтоне", - сказал Ш.Спайсер.

В брифинге посредством Skype участвовали четыре журналиста, которым ранее Белый дом разослал специальные приглашения.

Однако западные СМИ отмечают, что пока неизвестно, как часто Ш.Спайсер будет отвечать в режиме онлайн на вопросы через Skype.