Одобренный Сенатом на пост госсекретаря США Рекс Тиллерсон приведен к присяге, передает корреспондент "Интерфакса".

Церемония прошла в Овальном кабинете Белого дома.

Президент США Дональд Трамп заявил в связи с вступлением Р.Тиллерсона в должность, что "настало время, когда можно с полностью открытыми глазами сфокусироваться на международных связях".

Он обратил внимание на послужной список нового госсекретаря, и сказал: "Вся Ваша жизнь готовила Вас к нынешнему моменту".

"Работа наших дипломатов и миссия Госдепартамента заключается в том, чтобы служить в интересах США, чтобы сделать страну безопаснее для народа, более процветающей. Под этой миссией вы (Р.Тиллерсон - ИФ) также осознаете важность укрепления наших союзов, формирование новых альянсов для расширения стратегических интересов и безопасности наших людей", - сказал глава США. Он выразил уверенность в том, что "мы можем достичь мира и стабильности в это очень смутное время".

Ожидается, что Р.Тиллерсон в пятницу встретится с аппаратом госдепартамента.

Как сообщалось, Сенат США большинством голосов в среду одобрил кандидатуру Р.Тиллерсона на пост госсекретаря.

В ходе голосования 56 сенаторов из 100 поддержали кандидатуру Р.Тиллерсона. Для его утверждения было достаточно 51 голосов. Еще 43 сенатора выступили "против".

Газета "Нью-Йорк таймс" отмечает, что одобрение Р.Тиллерсона на пост госсекретаря вызвало одни из самых горячих споров в Сенате в истории США. За последние 50 лет самые ожесточенные споры в сенате были по поводу Кандолизы Райс в 2005 году, которая была одобрена на пост госсекретаря США 83 голосами против 13, а также кандидатуры Генри Киссинджер, получившего поддержку 78 сенаторов при семи, выступивших "против".

Р.Тиллерсон - бывший глава крупнейшей в США нефтяной компании ExxonMobil. Он добивался отмены существовавшего несколько десятилетий запрета на экспорт нефти из США, а также снятия ограничений на развитие проектов экспорта сжиженного газа.

Журнал Forbes по итогам 2015 года поместил Р.Тиллерсона на 25-е место в рейтинге наиболее влиятельных людей мира.