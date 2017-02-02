Украинский военный атташе приглашен в Минобороны РФ

Минобороны РФ в среду вечером пригласило украинского атташе по вопросам обороны в России для вручения военно-дипломатической ноты в связи с опасным облетом украинским самолетом буровых вышек РФ в Черном море.

"В переданной ноте особо отмечено, что действия украинского самолета расцениваются как провокационные", - заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

По его словам, украинскому атташе выражен протест Минобороны РФ.

"Украинский самолет Ан-26 1 февраля с 11:30 до 12:99 совершил два опасных облета вблизи российских буровых вышек "Таврида" и "Крым-1" на предельно низкой высоте, что создало угрозу безопасности для их персонала и оборудования", - заявил И.Конашенков.

Как сообщалось, транспортный самолет Военно-морских сил Вооруженных сил Украины Ан-26 был обстрелян из стрелкового оружия в районе Одесского газового месторождения из ранее захваченных Российской Федерацией буровых вышек, экипаж не пострадал, на самолете – повреждение от пули, сообщил министр обороны Степан Полторак.

По данным С.Полторака, экипаж обнаружил и зафиксировал работу радиолокационной станции РФ в активном режиме, что обычно используется для наведения ракет систем противовоздушной обороны.

После возвращения самолета на аэродром при внешнем осмотре обнаружено 3-см пулевое отверстие - последствия обстрела воздушного судна из стрелкового оружия, указал министр.

В свою очередь, пресс-секретарь президента Украины Святослав Цеголко сообщил, что о произошедшем обстреле самолета С.Полторак доложил главе государства Петру Порошенко. "Сегодня во время тренировочного полета в морской экономической зоне Украины был обстрелян украинский транспортный самолет. Об этом президенту доложил министр обороны Степан Полторак. Это произошло в районе Одесского газового месторождения с ранее захваченных Россией буровых вышек. Экипаж не пострадал", - написал он на странице в Фейсбуке.