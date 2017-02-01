Порошенко наградил орденами 48 военнослужащих, 10 из них посмертно

Президент Украины Петр Порошенко наградил орденами Богдана Хмельницкого III степени и "За мужество" II и III степени 48 военнослужащих.

Как отмечается в тексте указа №22/2017, опубликованного на официальном сайте главы государства, военные награждены "за личное мужество и самоотверженность, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность военной присяге".

7 военнослужащих награждены орденом Богдана Хмельницкого III степени, один из них, лейтенант Леонид Дергач – посмертно.

Солдат Роман Гульченко награжден посмертно орденом "За мужество" II степени.

40 военнослужащих награждены орденом "За мужество" III степени, из них 8 посмертно: сержант Владимир Крыжанский, младший сержант Владимир Бальченко, солдаты Роман Бублиенко, Олег Бурец, Дмитрий Оверченко, Ярослав Павлюк, Сергей Пацула и Виталий Шамрай.

Как сообщалось, П.Порошенко посмертно присвоил звание Героя Украины с вручением ордена "Золотая звезда" капитану, заместителю командира механизированного батальона 72-й отдельной механизированной бригады Андрею Кизило, погибшему 29 января в бою за Авдеевскую промзону.