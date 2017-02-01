Задержанный в Авдеевке корректировщик боевиков оказался крымчанином, его везут в Киев для избрания меры пресечения

Задержанного в Авдеевке корректировщика огня боевиков уведомили о подозрении, его везут в Киев для избрания меры пресечения и продолжения следственных действий, сообщила пресс-секретарь генпрокурора Украины Лариса Сарган.

"Задержанному сегодня сотрудниками прокуратуры совместно с контрразведкой СБУ в Авдеевке пособнику террористов, который корректировал огонь противника, сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 258-3 УК (создание террористической группы или террористической организации). Задержанный - крымчанин, Третьяков Андрей, 1973 г.р.", - написала Л.Сарган на странице в Фейсбуке в среду вечером.

По ее данным, злоумышленника доставляют в Киев для продолжения следственных действий и избрания меры пресечения.

Как сообщалось, сотрудники контрразведки СБУ задержали жителя Авдеевки, который был корректировщиком артиллерии боевиков.