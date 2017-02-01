События

18:08 01.02.2017

Стороны конфликта на Донбассе договорились обменяться списками пленных, идет их верификация

Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на Донбассе договорилась на встрече в Минске об обмене списками пленных, заявил журналистам спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик.

"В гуманитарной сфере важным положительным моментом является обмен поименными списками пленных. В настоящее время списки верифицируются сторонами", - сказал он по итогам заседания ТКГ в среду.

Также М.Сайдик сообщил, что контактная группа обсудила механизм, предусматривающий возможность для пленных остаться на контролируемой правительством территории после освобождения.

"Речь шла также о лицах, которые после освобождения хотели бы остаться на территориях, подконтрольных правительству Украины. Это значит, что необходимо найти механизм, который помог бы обеспечить намерения посредством участия третьей стороны или институции", - сказал он.

М.Сайдик также отметил, что такая институция должна быть уполномочена на возвращение документов и личных вещей этих лиц.

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