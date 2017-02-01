Контактная группа по Донбассу подготовила документ о прекращении огня на линии соприкосновения

Участники контактной группы по Донбассу договорились о неприемлемости боестолкновений вдоль линии соприкосновения, сообщил "Интерфаксу" источник в подгруппе по безопасности.

"Достигнуто понимание о том, что сложившаяся ситуация носит крайне опасный характер. Необходимо прекратить огонь и вернуться к соблюдению минского комплекса мер", - сказал источник в среду.

Подготовлен документ, который предусматривает отведение тяжелых вооружений в места хранения на определенное комплексом мер расстояние.

Контроль за соблюдением перемирия будет осуществлять специальная мониторинговая миссия ОБСЕ и Совместный центр по контролю и координации.