Транспортный самолет ВМС ВСУ обстрелян в районе Одесского газового месторождения из захваченных РФ буровых вышек

Транспортный самолет Военно-морских сил Вооруженных сил Украины Ан-26 был обстрелян из стрелкового оружия в районе Одесского газового месторождения из ранее захваченных Российской Федерацией буровых вышек, экипаж не пострадал, на самолете – повреждение от пули, сообщил министр обороны Степан Полторак.

"1 февраля во время осуществления тренировочного полета в исключительной (морской) экономической зоне Украины, в районе Одесского газового месторождения с ранее захваченных Российской Федерацией буровых вышек из стрелкового оружия был обстрелян транспортный самолет Военно-Морских сил Вооруженных сил Украины Ан-26. В результате обстрела самолету было нанесено повреждение. Экипаж самолета при этом не пострадал, Ан-26 продолжил выполнение полетного задания", - написал он на странице в Фейсбуке.

По данным С.Полторака, экипаж обнаружил и зафиксировал работу радиолокационной станции РФ в активном режиме, что обычно используется для наведения ракет систем противовоздушной обороны.

После возвращения самолета на аэродром при внешнем осмотре обнаружено 3-см пулевое отверстие - последствия обстрела воздушного судна из стрелкового оружия, указал министр.

В свою очередь, пресс-секретарь президента Украины Святослав Цеголко сообщил, что о произошедшем обстреле самолета С.Полторак доложил главе государства Петру Порошенко. "Сегодня во время тренировочного полета в морской экономической зоне Украины был обстрелян украинский транспортный самолет. Об этом президенту доложил министр обороны Степан Полторак. Это произошло в районе Одесского газового месторождения с ранее захваченных Россией буровых вышек. Экипаж не пострадал", - написал он на странице в Фейсбуке.