Суд в Крыму отклонил жалобы на арест адвоката зампреда Меджлиса

Верховный суд Крыма в среду оставил в силе постановление Железнодорожного райсуда Симферополя об административном аресте адвоката Эмиля Курбединова, который ведет ряд резонансных дел на полуострове, его защита намерена обращаться в Европейский суд в Страсбурге, сообщил коллега Э.Курбединова Эдем Семедляев.

"Адвокат, который представлял интересы Эмиля Курбединова в Железнодорожном районном суде, и сам Эмиль подали апелляционные жалобы, их объединили, и сегодня Верховный суд рассмотрел жалобы, отказался их удовлетворить", - сказал Э.Семедляев.

"Будем обращаться в ЕСПЧ (Европейский суд по правам человека - ИФ)", - отметил он.

По словам защитника, арестованный адвокат находится в симферопольском изоляторе временного содержания, на условия содержания не жалуется.

Железнорожный райсуд 26 января арестовал на 10 суток Э.Курбединова, который, в частности, защищает обвиненного ФСБ Крыма в призывах к сепаратизму зампреда Меджлиса крымских татар Ильми Умерова.

Э.Курбединову инкриминируют размещение экстремистской информации в соцсетях.

Европейские политики, Украина и ряд российских адвокатов потребовали освободить Э.Курбединова.