Боевики открыли огонь по энергетикам и пиротехникам ГСЧС у Авдеевки

Боевики открыли огонь по бригадам энергетиков и сопровождающих их пиротехнических группах Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям, нарушив тем самым объявленный ими же до 17.00 среды режим тишины, сообщил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

"Пиротехнические группы ГСЧС и бригады энергетиков под Авдеевкой обстреливают. Люди лежат на земле. Раненых и погибших нет Подлые провокаторы", - написал А.Аваков в своем микроблоге в Твиттер около 15.20.

Эту же информацию подтвердил и глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский.

"Российские боевики только что нарушили режим тишины у Авдеевки. Рашисты начали беспорядочную стрельбу по бригаде электромонтажников. Работники вынуждены были залечь, спасаясь от выстрелов. Ремонтники не дошли ориентировочно 300 метров до места возможного порыва ЛЭП", - написал он в своей странице в Фейсбук.

Ранее в среду П.Жебривский сообщил, что российская сторона в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) предоставила властям Донецкой области письменные гарантии прекращения огня, ремонтные бригады уже направились на ремонт линии электропередачи возле Авдеевки.

Позже первый заместитель главы Донецкой ОВГА Евгений Вилинский сообщил, что Прекращение огня в г.Авдеевка продлится до 17:00 среды.

Вместе с тем, в энергохолдинге "ДТЭК" сообщили, что рассчитывают восстановить энергоснабжение в Авдеевке в течение среды-четверга. "В 12:04 (среды – ИФ) мы получили разрешение на работу. Две бригады приступили к осмотру линий (электропередачи – ИФ). ОБСЕ сопровождает и это дает надежду, что "зеленый коридор" не будет нарушен… Если повреждения окажутся несложными, а именно - будут оборваны провода, мы восстановим сегодня до конца светового дня", - сказал директор по дистрибуции электроэнергии "ДТЭК-Энерго" Игорь Маслов на пресс-конференции в Киеве в среду.

Он подчеркнул, что главное, чтобы не возобновились обстрелы, а на маршруте обследования не оказались минные поля.