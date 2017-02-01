Движение поездов на перегоне Авдеевка-Очеретино открыто

Парная и непарная колеи железнодорожного перегона Авдеевка - Очеретино (Донецкой обл.) по состоянию на 1 февраля открыты для движения всех поездов, два первых поезда проследовали со скоростью 25км/час.

Как сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе "Укрзализныци" в среду, 31 января в 12:03 на перегоне Авдеевка - Очеретино отсутствовало напряжение в контактной сети по нечетному пути перегона. Контактная сеть парной колеи и четной горловины ст. Авдеевка находилась под напряжением. На 433 км по нечетному пути перегона Авдеевка - Очеретино было обнаружено провисание контактного провода. Отсутствовало напряжение в воздушных линиях в связи с обрывами проводов.

В 13:30 на 434 км парной и непарной колеи перегона Авдеевка - Очеретино было обнаружено повреждение верхнего строения пути, провисание контактного провода. Перегон был закрыт для движения в обоих направлениях с 13:38.

Причина повреждений - боевые действия, приведшие к механическим повреждениям колеи, проводов воздушных линий, контактной сети.

В 18:32 парная колея перегона Авдеевка - Очеретино была открыта для движения.

Ранее, 31 января, директор Авдеевского коксохимического завода Муса Магомедов сообщал о повреждении железнодорожных путей, которые соединяют завод с подконтрольной Украине территорией.