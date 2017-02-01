Турчинов в Авдеевке: оснований для эвакуации жителей нет

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов в ходе посещения Авдеевки заявил, что на данный момент оснований для эвакуации местных жителей нет.

"Ни один человек за это время не замерз, помощь людям оказывается, медучреждения работают. Оснований для эвакуации населения нет", - сказал А.Турчинов журналистам после совещания в Авдеевской городской военно-гражданской администрации в среду днем.

Он отметил, что работает штаб, который возглавляет глава Донецкой военно-гражданской обладминистрации Павел Жебривский. В городе уже восстанавливается тепло- и водоснабжение. Ремонтные бригады, пользуясь прекращением огня, выехали на места, где повреждены линии электропередач.

"Надеемся, что в ближайшее время они будут восстановлены и город вернётся к нормальной жизни. Сегодня утром здесь был мощный обстрел из "Градов", повреждены дома, есть раненые среди гражданских", - сказал А.Турчинов.

Говоря о договоренности о прекращении огня, А.Турчинов подчеркнул: "Мы используем любую возможность, чтобы восстановить линии электропередач, без которых не будет нормально работать коксохимический комбинат (Авдеевский коксохим – ИФ), ни обеспечена жизнедеятельность города".