Пиротехники начали работы по разминированию местности возле линий электропередач в Авдеевке

Пиротехники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины начали работы по разминированию территории возле линий электропередач в г.Авдеевка Донецкой области, сообщает Министерство внутренних дел Украины.

"Пиротехники ГСЧС начали работы по обследованию и разминированию линий электропередач в Авдеевке. По состоянию на 12:00 1 февраля получено разрешение на выполнение задач по обследованию и разминированию территории линий электропередач для проведения аварийно-восстановительных работ", - сообщается на официальной странице МВД в соцсети Фейсбук в среду.

Отмечается, что к работам по разминированию привлечены два пиротехнических расчета ГСЧС и две аварийные бригады.