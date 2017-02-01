События

13:53 01.02.2017

Пиротехники начали работы по разминированию местности возле линий электропередач в Авдеевке

Пиротехники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины начали работы по разминированию территории возле линий электропередач в г.Авдеевка Донецкой области, сообщает Министерство внутренних дел Украины.

"Пиротехники ГСЧС начали работы по обследованию и разминированию линий электропередач в Авдеевке. По состоянию на 12:00 1 февраля получено разрешение на выполнение задач по обследованию и разминированию территории линий электропередач для проведения аварийно-восстановительных работ", - сообщается на официальной странице МВД в соцсети Фейсбук в среду.

Отмечается, что к работам по разминированию привлечены два пиротехнических расчета ГСЧС и две аварийные бригады.

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