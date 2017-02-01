Лутковская надеется на посещение в Крыму заключенных граждан Украины

Уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Валерия Лутковская надеется в этом году посетить аннексированный Россией Крым и встретиться там с находящимися в заключении украинскими гражданами.

"В конце 2016 года мне удалось не просто приехать в Крым как частному лицу, а осуществить официальный визит, в рамках которого мне удалось побывать в Симферопольском следственном изоляторе и пообщаться с Ахтемом Чийгозом и некоторыми другими узниками. Очень надеюсь, что такие визиты будут возможны и в этом году, поскольку Крым – это болевая точка, учитывая количество граждан Украины, которые по тем или иным причинам не могут покинуть полуостров, но при этом являются жертвами нарушения их прав", - сказала В.Лутковская в ходе интернет-конференции в среду.

Омбудсмен также отметила, что в прошлом году она и ее представители более 100 раз побывали в зоне проведения антитеррористической операции. По ее словам, в настоящее время один из приоритетов внимания офиса омбудсмена – ситуация в институциях социальной сферы в зоне АТО, а также в пенитенциарной системе.

"Всякий раз, когда удается договориться о перемещении заключенных, которые остались на неподконтрольной территории, я лично присутствую за так называемым "нулем" без средств защиты, ведь ключевым условием процедуры передачи заключенных является мое личное присутствие как гаранта во избежание провокаций. В этом году я планирую продолжить эту работу", - отметила омбудсмен.