События

12:27 01.02.2017

Лутковская надеется на посещение в Крыму заключенных граждан Украины

Уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Валерия Лутковская надеется в этом году посетить аннексированный Россией Крым и встретиться там с находящимися в заключении украинскими гражданами.

"В конце 2016 года мне удалось не просто приехать в Крым как частному лицу, а осуществить официальный визит, в рамках которого мне удалось побывать в Симферопольском следственном изоляторе и пообщаться с Ахтемом Чийгозом и некоторыми другими узниками. Очень надеюсь, что такие визиты будут возможны и в этом году, поскольку Крым – это болевая точка, учитывая количество граждан Украины, которые по тем или иным причинам не могут покинуть полуостров, но при этом являются жертвами нарушения их прав", - сказала В.Лутковская в ходе интернет-конференции в среду.

Омбудсмен также отметила, что в прошлом году она и ее представители более 100 раз побывали в зоне проведения антитеррористической операции. По ее словам, в настоящее время один из приоритетов внимания офиса омбудсмена – ситуация в институциях социальной сферы в зоне АТО, а также в пенитенциарной системе.

"Всякий раз, когда удается договориться о перемещении заключенных, которые остались на неподконтрольной территории, я лично присутствую за так называемым "нулем" без средств защиты, ведь ключевым условием процедуры передачи заключенных является мое личное присутствие как гаранта во избежание провокаций. В этом году я планирую продолжить эту работу", - отметила омбудсмен.

ВАЖНОЕ

Российская сторона СЦКК предоставила письменные гарантии прекращения огня для проведения ремонта инфраструктуры в Авдеевке

Гройсман напомнил о начале второй волны е-декларирования

Ситуация в Авдеевке остается сложной, в результате вражеских обстрелов есть жертвы и повреждения домов

Около 12тыс. жителей Авдеевки при необходимости будут эвакуированы согласно разработанному плану

СБУ помешала сорвать международный инвестпроект по строительству ж/д линии в Николаевской области

ПОСЛЕДНЕЕ

Кабмин увеличил вдвое выплату одноразовой помощи семьям погибших и пострадавшим на Евромайдане

Около 30% выпущенных по Авдеевке снарядов не разорвались и нуждаются в разминировании

Боец ВСУ погиб, несколько ранены в ходе отражения штурмов боевиков у Авдеевки

Турчинов о задержании в Крыму адвоката Курбединова: РФ борется с "неудобными людьми"

Более 70 жителей Авдеевки эвакуированы из города утром

РЕКЛАМА

SOCIAL

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Loading...
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
ПОГОДА
изучение английского
вакансии в херсоне
Квартиры в Вишневом
РЕКЛАМА