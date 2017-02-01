Около 12тыс. жителей Авдеевки при необходимости будут эвакуированы согласно разработанному плану

Глава Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Николай Чечеткин заявляет, что план возможной эвакуации Авдеевки Донецкой области, в случае ухудшения ситуации предусматривает вывоз 12 тыс. жителей.

"Разработан детальный план эвакуации населения на случай осложнения ситуации и предусмотрено в случае усложнения вывезти около 12 тыс. человек в ближайшие 10 населенных пунктов и в смежные с Донецкой областью другие регионы", - сказал он в ходе заседания Кабинета министров в среду в Киеве.

Руководитель ГСЧС отметил, что для осуществления эвакуации подготовлено 180 автобусов, которые за раз могут вывести 4тыс. человек.

При этом, сказал Н.Чечеткин, на данный момент из города в Святогорск вывозят 140 человек, в основном детей и их родителей.