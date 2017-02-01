Церцвадзе просит в Украине политического убежища

Грузинский спецназовец, бывший боец полка "Азов" Георгий Церцвадзе, задержанный в Киеве по циркуляру Интерпола по подозрению в совершении в 2003 году убийства на территории России, обратился к властям Украины с просьбой предоставить ему и его семье политическое убежище.

"Меня пропустили через КПП тбилисского аэропорта, чтобы арестовать в Киеве и передать Российской Федерации. Это означает, что сейчас я не могу вернуться в Грузию, так как там не исключено мое похищение и переправка в Россию, поэтому я и обратился к украинским властям с просьбой предоставления политического убежища", - сказал при прямом включении из Киева грузинской телеканалу "Рустави 2" Г.Церцвадзе.

Он отметил, что просит предоставления убежища и членам своей семьи, так как в Тбилиси на них уже оказывается психологическое давление.

30 января заместитель генпрокурора Украины Евгений Енин сообщил, что Киев до сих пор не получил от российской стороны запрос на экстрадицию Г.Церцвадзе, поэтому экстрадиционная проверка еще не начиналась.

Как сообщалось, Г.Церцвадзе, разыскиваемый Интерполом по подозрению в совершении в 2003 году убийства на территории РФ, был задержан 15 января в аэропорту "Киев" (Жуляны), после чего Соломенский районный суд Киева применил к нему временный арест сроком на 40 суток.

23 января защита Г.Церцвадзе обжаловала его арест.

27 января в прокуратуре Киева рассказали, что отменили временный арест Г.Церцвадзе по поручению Генеральной прокуратуры Украины, в этот же день он был освобожден из Лукьяновского следственного изолятора.

Решение об экстрадиции Г.Церцвадзе в Российскую Федерацию Генеральная прокуратура Украины должна принять в течение 40 суток, сообщила его адвокат Ксения Проконова.