Количество погибших в результате взрыва баллона в Харьковской области увеличилось до четырех

В больнице умер еще один пострадавший в результате взрыва с последующим пожаром, который произошел в субботу в пгт Слобожанское Змиевского района Харьковской области.

"Умер еще один молодой человек (1993 года рождения). В больнице остается – девушка. Она по-прежнему в тяжелом состоянии", - сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе Харьковского городского совета со ссылкой на больницу скорой и неотложной помощи в среду.

Как сообщалось, в субботу, 28 февраля, днем в квартире пятиэтажного жилого дома в пгт Слобожанское произошел взрыв с последующим пожаром, в результате которого пострадали 5 человек. Женщина 1993 г.р. с ожогами 50% тела 2-3 степени, верхних и нижних конечностей, с резаными ранами правой голени и закрытым переломом носа госпитализирована в ожоговое отделение больницы скорой помощи Харькова. Позднее туда же доставили четверых мужчин 1965, 1973 г.р. и двоих 1993 г.р. в крайне тяжелом состоянии.

52-летний мужчина скончался днем 30 января. В ночь на 31 января умерли еще двое мужчин (1965 и 1943 года рождения).