Все застрявшие под землей 203 горняка шахты им.Засядько подняты на поверхность

Шахта им. Засядько (Донецк) с помощью генератора смогла поднять на поверхность всех 203 шахтеров, которые рано утром во вторник застряли под землей из-за повреждения электроподстанции, сообщил глава Независимого профсоюза горняков Украины (НПГУ) Михаил Волынец.

"Все 203 горняка подняты на поверхность из шахты "Засядько". С 14:00 работал генератор, подал ток на подъемное устройство, который поднимал по 10 человек", – написал он на своей странице в Facebook.

М.Волынец уточнил, что в настоящее время в шахту никого не впускают, и только несколько человек следят за уровнем воды в ней и пылегазовым режимом.

ПАО "Шахта им. Засядько" находится на не подконтрольной Украине территории. Это один из крупнейших в Украине производителей коксующегося угля.

Учредителями ПАО являются государство в лице Фонда госимущества (владеет 16,04% акций) и организация арендаторов шахты.