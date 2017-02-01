События

09:38 01.02.2017

Боевики штурмуют позиции ВСУ у Авдеевки, ночью били из "Градов" и 152-мм артиллерии

В среду боевики продолжили обстрелы украинских позиций вблизи Авдеевки c применением РСЗО БМ-21 "Град", 152-мм артиллерии и прочих видов вооружения и предпринимают попытки штурма, сообщает пресс-центр штаба АТО.

"Противник применял реактивные системы залпового огня БМ-21 "Град", артиллерию калибра 152 миллиметра, гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие", - говорится в сообщении пресс-центра штаба АТО на странице в Фейсбук, обнародованном в среду утром.

Кроме этого, информируют в пресс-центре, ночью боевики предприняли попытку неудачную штурма позиций Вооруженных сил Украины: "Атака провалилась. Враг отступил".

Вместе c тем, в 7.00 среды боевики силами группы около 30 человек совершили очередную попытку штурма украинских позиций у Авдеевки.

"Противник остановлен. Бой продолжается. Ситуация уточняется", - сообщают в штабе АТО.

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