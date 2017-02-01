Совбез ООН в четверг обсудит обострение ситуации на востоке Украины

Открытое заседание Совета Безопасности ООН, посвященное ситуации на востоке Украины, состоится в четверг, сообщил журналистам украинский постпред при Всемирной организации Владимир Ельченко.

"Мы собираемся провести под нашим председательством в этот четверг в 22.00 открытую встречу Совета Безопасности", - сказал он.

В.Ельченко сообщил, что Совет провел закрытые консультации, посвященные ситуации на Донбассе, в частности, в районе Авдеевки.

Он отметил, что в Совбезе был представлен проект заявления по Украине из четырех пунктов.

"Мы предложили очень простой, очень короткий тест заявления для прессы из четырех пунктов", - заявил посол Украины.

По его словам, в проекте заявления говорится, что государства-члены выражают серьезную обеспокоенность по поводу ухудшения ситуации на востоке Украины и тяжелого положения гражданских лиц, осуждают применение оружия, запрещенного Минскими соглашениями, подтверждают суверенитет и территориальную целостность Украины, а также призывают к немедленному возвращению к режиму прекращения огня.