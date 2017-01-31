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23:04 31.01.2017

МВФ настаивает на повышении пенсионного возраста – Рева

Министр социальной политики Андрей Рева заявляет, что Международный валютный фонд настаивает на повышении пенсионного возраста в Украине.

"В перспективе на 10 лет мы можем за счет четкого установления зависимости права на пенсию и возможности ее получить в нормальном размере от того сколько ты заплатил и как долго... это даст большой экономический эффект для Пенсионного фонда. Но, я не знаю по каким соображениям Фонд настаивает, чтобы мы повысили пенсионный возраст", - сказал министр в эфире NewsOne во вторник.

По его словам, расчеты правительства показывают, что повышение пенсионного возраста не решит вопрос дефицита Пенсионного фонда Украины.

"Я вижу, что существуют десятки других возможностей для наполнения Пенсионного фонда", - добавил А.Рева.

Он подчеркнул, что переговоры с МВФ по вопросу пенсионной реформы идут довольно сложно.

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