США обеспокоены витком насилия на востоке Украины

США выразили обеспокоенность витком насилия на востоке Украины и призвали к немедленному возобновлению перемирия и обеспечению доступа наблюдателей ОБСЕ.

"США глубоко озабочены недавним витком насилия на востоке Украины в районе Авдеевки-Ясиноватой", - говорится в заявлении госдепартамента США, распространенном во вторник.

Как отмечается в документе, "чтобы предотвратить еще более серьезный гуманитарный кризис, призываем к немедленному, устойчивому перемирию, а также к полному и неограниченному доступу мониторинга ОБСЕ".

"Мы также подтверждаем поддержку США полного выполнения Минских соглашений", - говорится в документе.