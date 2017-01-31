События

21:20 31.01.2017

Британцы делают ставки на то, как долго Трамп останется у власти

Британцы делают ставки на то, что Дональд Трамп не продержится на посту президента США и года, сообщила во вторник британская букмекерская компания Ladbrokes.

"Это невероятно, как много людей делают ставки. Они ставят четыре к одному на то, что его (Д. Трампа - ИФ) сменят в этом году, и даже 11 к 10 - на то, что ему объявят импичмент, или что он уйдет в отставку", - приводят британские СМИ слова Мэттью Шаддика, руководителя управления в Ladbrokes.

Также М. Шаддик отметил, что многие британские букмекеры "потеряли очень много денег", когда Трамп был избран президентом в ноябре прошлого года, и "эти ставки - неплохая возможность вернуть некоторую часть денег".

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