События

19:18 31.01.2017

Три человека умерли от гриппа в Украине за предыдущую неделю

С 23 по 29 января в Украине зарегистрировано три смерти от гриппа: две в Кировоградской области и одна в Сумской области, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

Согласно данным Центра гриппа и острых респираторных вирусных инфекций "Украинского центра по контролю и мониторингу заболеваний Министерства здравоохранения Украины", за прошлую неделю гриппом и ОРВИ заболело 181 тыс. 729 человек, из них 62,4% - дети в возрасте до 17 лет. Госпитализировано 6114 человек – 3,4% от числа заболевших. Показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ на 4,5% меньше предыдущего.

Интенсивность эпидемического процесса в Украине на низком уровне: интенсивный показатель ниже эпидемического уровня на 26,2%, наблюдается снижение темпа прироста заболеваемости населения страны на 4,5%.

Наивысший показатель заболеваемости зарегистрирован в Киевской области, наименьший - в Тернопольской области. На отчетной неделе темп прироста больных среди взрослых уменьшился на 19%, а среди детей до 17 лет – увеличился на 7%. Превышение эпидемического порога зафиксировано только в Волынской области – на 22,2%.

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