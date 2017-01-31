События

18:09 31.01.2017

Минобороны Финляндии задумалось о предотвращении возможности проникновения российских "зеленых человечков"

В Финляндии создадут рабочую группу для того, чтобы определить, как стране следует реагировать в случае появления российских военнослужащих без опознавательных знаков (так называемых "зеленых человечков").

Министр обороны Финляндии Юсси Ниинистё (Jussi Niinisto) во вторник выразил обеспокоенность в своем блоге в связи с тем, что в законодательстве страны существует "дыра, через которую могут просочиться "зеленые человечки".

"Я имею в виду группу лиц, которые действуют от имени другого государства, но которые не носят четких отличительных знаков вооруженных сил другой страны", - сообщил он порталу телерадиовещания Yle, напомнив о действовавших в Крыму российских военнослужащих без опознавательных знаков.

Как пояснил министр, в финском законодательстве недостаточно четко оговорено, как реагировать Оборонительным силам на появление неопознанных солдат.

В итоге Ю.Ниинистё во вторник назначил рабочую группу, которая должна в связи с этим подготовить изменения в Законе об охране территории.

Закончить работу группа планирует к середине мая.

"В настоящее время Закон об охране территории исходит из того, что солдаты носят определенную форму, а армейские транспортные средства обозначены военными знаками. По отношению к таким формированиям нынешний закон об охране территории дает право применить меры воздействия", - пояснил правительственный секретарь министерства обороны Тейя Пелликайнен (Teja Pellikainen).

В законе должно быть уточнена возможность применения мер воздействия и в отношении военной угрозы, национальное происхождение которой невозможно идентифицировать, считает представитель Минобороны.

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