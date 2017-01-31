События

13:27 31.01.2017

МИД Белоруссии сообщает о проведении заседаний рабочих подгрупп ТКГ в Минске 1 февраля

МИД Белоруссии заявил, что встреча рабочих подгрупп Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию ситуации на востоке Украины запланирована на 1 февраля.

"Встречи подгрупп запланированы на завтра", - сообщил агентству "Интерфакс-Запад" начальник управления информации - пресс-секретарь МИД Беларуси Дмитрий Мирончик.

По его словам, ожидается, что подгруппы, в том числе, подгруппа по безопасности, встретятся в первой половине дня.

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