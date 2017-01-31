События

08:12 31.01.2017

Письменная гарантия о прекращении обстрелов поступила от российской стороны - Жебривский

Российская сторона гарантирует прекращение обстрелов с 10 до 17 часов, сообщил глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский в Фейсбук во вторник утром.

"Во время утреннего координационного совещания поступила информация от СЦКК о том, что поступила письменная гарантия с российской стороны о прекращении обстрелов с 10:00 до 17:00. Ремонтные бригады приступают к работе", - говорится в сообщении.

"Ожидаем прибытия в Авдеевку представителей миссии ОБСЕ для работы в зеркальном режиме", - подчеркнул П.Жебривский.

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