Обстрелы Авдеевки продолжаются, работа АКХЗ остановлена – замглавы ОВГА

По состоянию на утро вторника обстрелы Авдеевки продолжаются, работа Авдеевского коксохимического завода впервые с начала конфликта на востоке Украины остановлена, сообщил первый заместитель руководителя Авдеевской военно-гражданской администрации Донецкой области Фридон Векуа

"Впервые с начала конфликта работа коксохима остановлена. Уже перебои с газом, света в Авдеевке по прежнему нет", - сообщил он во вторник утром.

Ф.Векуа отметил, что артиллерийские обстрелы города продолжаются.

По некоторой информации со стороны Донецка по Авдеевке были выпущены снаряды из РСЗО БМ-21 "Град".

Официального подтверждения агентству получить не удалось.

На данный момент в районе Авдеевке мороз "-19" градусов.