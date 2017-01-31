События

08:06 31.01.2017

Обстрелы Авдеевки продолжаются, работа АКХЗ остановлена – замглавы ОВГА

По состоянию на утро вторника обстрелы Авдеевки продолжаются, работа Авдеевского коксохимического завода впервые с начала конфликта на востоке Украины остановлена, сообщил первый заместитель руководителя Авдеевской военно-гражданской администрации Донецкой области Фридон Векуа

"Впервые с начала конфликта работа коксохима остановлена. Уже перебои с газом, света в Авдеевке по прежнему нет", - сообщил он во вторник утром.

Ф.Векуа отметил, что артиллерийские обстрелы города продолжаются.

По некоторой информации со стороны Донецка по Авдеевке были выпущены снаряды из РСЗО БМ-21 "Град".

Официального подтверждения агентству получить не удалось.

На данный момент в районе Авдеевке мороз "-19" градусов.

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