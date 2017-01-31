События

02:02 31.01.2017

Доцент юрфака задержан на взятке в Запорожье

В Запорожье доцент юридического факультета местного университета задержан "на горячем" за системное вымогательство взяток у студентов: такса вымогателя за успешную сдачу экзаменов достигала 1000 грн.

Как сообщили агентству в пресс-службе СБУ в Запорожской области, в ходе совместной спецоперации с прокуратурой в одном из высших учебных заведений Запорожья задержан 42-летний доцент юридического факультета, вымогающий у студентов деньги " за успешную сдачу экзаменов"

По данным СБУ, преподаватель юрфака поставил на поток получение денег от студентов, поэтому сдать у него экзамен без взятки было невозможно даже отличникам.

"Во время задержания у доцента юридического факультета найдена экзаменационная ведомость, в которой красным отмечались фамилии студентов, оплативших сдачу экзамена, а черным - те, кто не сдал денег. Также найдены средства, полученные от нескольких студентов, приступивших к сдаче экзамена, преподаватель положил их в Уголовный Кодекс" - отметили в СБУ

В ходе следствия установлено, что преподаватель-вымогатель требовал за сдачу экзамена от будущих юристов, от 400 до 1000 гривен в зависимости от их материального положения.

Преподаватель задержан на основании ч. 3 ст. 368 УК Украины – "получение неправомерной выгоды, соединенное с вымогательством и совершенное повторно". Расследование продолжается.

ВАЖНОЕ

Ремонтные бригады готовы к восстановлению энергоснабжения Авдеевки сразу после прекращения обстрелов

Онищенко в СМИ обвиняет Порошенко в вымогательстве у Ахметова "откупных" за "Нафтогазвыдобування", Ахметов называет обвинения ложью

Порошенко прервал визит в Германию из-за чрезвычайной ситуации в Авдеевке

Авдеевка осталась без воды, электричества и теплоснабжения

Апелляционный суд признал противоправной бездеятельность мэра Львова и горисполкома в вопросе закрытия свалки в Грибовичах

ПОСЛЕДНЕЕ

Снегопад оставил без света тысячи семей на западе Грузии

АКХЗ в условиях катастрофической нехватки ресурсов пытается сохранить отопление города до утра

В Авдеевке создан областной координационный центр – глава Донецкой ОВГА

Кабмин рассматривает возможность назначения набсовета "Укроборонпрома" в числе 10-12 человек – Гройсман

Гройсман заявляет о безальтернативности получения угля с неподконтрольных территорий Донбасса

РЕКЛАМА

SOCIAL

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Loading...
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
ПОГОДА
изучение английского
Metry.ua
Квартиры в Вишневом
РЕКЛАМА