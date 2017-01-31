События

00:13 31.01.2017

Кабмин рассматривает возможность назначения набсовета "Укроборонпрома" в числе 10-12 человек – Гройсман

Кабинет министров Украины рассматривает возможность назначения наблюдательного совета государственного концерна "Укроборонпром" в составе 10-12 человек, сказал премьер-министр Владимир Гройсман в эфире ICTV в понедельник.

"Я считаю, что только наличие наблюдательного совета из 2 человек для целого концерна "Укроборонпром" - это будет просто "филькина грамота" - это будет означать, что просто для отвода глаз вроде кого-то назначили, а результаты не получили. Я считаю, что это вопрос необходимо решить более системно, мы говорили, что это может быть 10-12 сертифицированных человек, которые будут иметь доступ к государственным тайнам, которые имеют безупречную репутацию", - сказал премьер.

Он отметил, что также обсуждается необходимость усиления парламентского контроля за оборонной сферой при условии сохранения государственной тайны.

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