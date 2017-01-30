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23:40 30.01.2017

Гройсман заявляет о безальтернативности получения угля с неподконтрольных территорий Донбасса

Премьер-министр Владимир Гройсман заявляет, что получению угля с неподконтрольных территорий на Донбассе на данный момент нет альтернативы.

"Это наша земля, это наши недра, все предприятия зарегистрированы на украинской земле - нашей, контролируемой и я не вижу сегодня другого варианта, кроме как получать этот уголь. Все остальное, это необходимо нам делать модернизацию, нужно переходить на другие виды угля, нужно делать много других вещей, но это все занимает время, а люди хотят сегодня включить свет, сегодня подогреть еду, сегодня пользоваться бытовой техникой", - сказал премьер в эфире ICTV в понедельник, отвечая на вопрос о блокаде железнодорожного сообщения с неконтролируемой частью Луганской области.

По его словам, Украина потребляет 24 млн тонн энергетического угля, 9 млн тонн угля группы "А", который используется на ТЭС добывается на неподконтрольной территории.

"Необходимо на все вещи смотреть абсолютно открыто и если кто-то радуется, что он перекрыл украинцам электроэнергию - я очень этим обеспокоен и хочу подчеркнуть - мы сделаем все для того, чтобы угля в Украине было достаточно для нужд населения и производства электроэнергии", - сказал В.Гройсман.

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