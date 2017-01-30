Онищенко в СМИ обвиняет Порошенко в вымогательстве у Ахметова "откупных" за "Нафтогазвыдобування", Ахметов называет обвинения ложью

Объявленный в национальный розыск народный депутат Украины Александр Онищенко в интервью изданию "Страна.ua" утверждает, что президент Украины Петр Порошенко якобы вымогал у бизнесмена Рината Ахметова $200 млн "откупных" за снятие арестов со счетов компании ЧАО "Нафтогазвыдобування", однако Р.Ахметов категорически опровергает факт такого вымогательства.

"Президент с порога потребовал, чтобы тот заплатил $200 млн откупных. Ахметов был шокирован, поскольку старается строить прозрачную компанию по европейским стандартам", -- цитирует издание слова беглого депутата.

А.Онищенко утверждает, что такие переговоры якобы проводились после ареста счетов "Нафтогазвыдобування".

В то же время в пресс-службе Р.Ахметова в ответ на запрос агентства "Интерфакс-Украина" напомнили, что бизнесмен ранее уже комментировал подобное заявление депутата.

"Заявление депутата А.Онищенко о том, что за снятие ареста со счетов компании "Нафтогазвыдобування" у меня, якобы, вымогались деньги, абсолютно не соответствует действительности", - заявил Р.Ахметов в декабре изданию "Киев Пост".

Бизнесмен добавил, что претензии Генеральной прокуратуры Украины к "Нафтогазвыдобування", послужившие основанием для ареста ее счетов, были урегулированы в установленном законом порядке.

"Компания "Нафтогазвыдобування" работает прозрачно и все спорные вопросы решает и отстаивает исключительно в украинских и международных судах", -- подчеркнул Р.Ахметов.

Издание "Страна.ua" в свою очередь приводит комментарий энергохолдинга ДТЭК, управляющего мажоритарным пакетом акций "Нафтогазвыдобування", который также заявляет, что разблокирование деятельности ЧАО стало возможным исключительно благодаря активным судебным и публичным действиям компании, поддержке бизнес-омбудсмена и рассмотрению дел в рамках конвенции между Украиной и Нидерландами о защите инвестиций и в Европейском суде по правам человека.

ЧАО "Нафтогазвыдобування", входящее в "ДТЭК Нефтегаз", в 2016 году увеличило добычу природного газа на 25,3% (на 328,8 млн куб. м) по сравнению с 2015 годом – до 1 млрд 630,8 млн куб. м.

"ДТЭК Нефтегаз" – операционная компания, отвечающая за нефтегазовое направление в структуре энергетического холдинга ДТЭК. В портфель активов "ДТЭК Нефтегаз" входят "Нафтогазвыдобування" и "Нефтегазразработка", ведущие разведку и добычу углеводородов на трех лицензионных участках в Полтавской и Харьковской областях.

ДТЭК - стратегический холдинг, осуществляющий управление тремя операционными компаниями с активами в угледобыче, тепловой энергетике и дистрибуции, а также в альтернативной энергетике и в добыче газа. Входит в состав финансово-промышленной группы "Систем Кэпитал Менеджмент" (СКМ), акционером которой является Р.Ахметов. Генеральный директор ДТЭК – Максим Тимченко. В ДТЭК работает 118 тыс. человек.