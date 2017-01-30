Полиция зафиксировала повреждение одного рельса неподалеку акции блокады железнодорожного пути Луганской области

Начальник отдела коммуникации Главного управления Национальной полиции в Луганской области Татьяна Погукай подтвердила повреждение одного рельса на железнодорожном пути в Луганской области, движение поездов на этом участке невозможно.

"Сегодня, 30 января в 09:30 в Попаснянский отдел полиции поступило сообщение от дежурного по станции Шепилово Донецкой железной дороги о том, что на перегоне " Светланово – Шепилово", 42 км. пикет 7-8, обнаружено повреждение железнодорожного пути. В результате повреждения железнодорожного пути движение поездов на контролируемую ВСУ территорию и обратно невозможно", - написала Т.Погукай на своей странице в Фейсбук в понедельник.

По ее словам, сотрудниками следственно-оперативной группы Попаснянского отдела полиции на месте происшествия задокументированы повреждения одного рельса железнодорожного пути – вырезано 1 м 15 см. Решается вопрос о квалификации данного факта и внесения в ЕРДР.

В свою очередь народный депутат Украины Семен Семенченко, который является участником блокады железной дороги в Луганской области, сообщил на своей странице Фейсбук, что в районе "серой зоны" в километре от места проведения их акции, "неизвестные демонтировали рельсы".

"Очевидно местные патриоты Украины устали ждать пока кончится война и они решили прекратить финансирование оккупантов чтобы приблизить ее окончание. Хотя может быть и провокация. Других версий у меня нет. В любом случае по этой линии уже никто никуда не едет", - написал нардеп.

Как сообщалось, ветераны АТО и народные депутаты 25 января заблокировали ветку железной дороги Луганск – Лисичанск - Попасная на участке Горское - Золотое для пресечения торговли с незаконными вооруженными формированиями. Блокпост блокады получил название "Редут Богдана". А 26 января ветераны АТО и народные депутаты, блокирующие железную дорогу в Луганской области, заблокировали еще одну станцию – Светланово.

Прокуратура 26 января открыла уголовное производство по факту блокирования железной дороги в Луганской области на линии разграничения по ч.1 ст.279 Уголовного кодекса Украины (блокирование транспортных коммуникаций).

Спикер прокуратуры Луганской области Анна Зыкова рассказала, что на 41 км перегона находится около 55 человек в камуфляже, среди них - народные депутаты С.Семенченко, Тарас Пастух и Владимир Парасюк. Они разместили на железнодорожном пути три деревянных "ежа" и заблокировали грузы, перемещаемые на неподконтрольную украинской власти территорию Луганской области.

Глава Луганской областной военно-гражданской администрации Юрий Гарбуз написал в Facebook, что протестующие заблокировали в Луганской области предназначенные для транспортировки угля порожние вагоны. Он убежден, что акция угрожает энергетической безопасности всей страны: "Акция отдельных народных депутатов Украины и бывших бойцов добровольческих батальонов "Донбасс" и "Айдар" несет угрозу энергетической безопасности страны. Протестующими заблокированы пустые вагоны, предназначенные для транспортировки угля на подконтрольную Украине территорию. Если снабжение топлива не будет восстановлено, без энергоносителей останутся теплоэлектростанции Центральной и Западной Украины".