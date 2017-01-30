В Киеве на посту застрелился сотрудник охраны НИИ судмедэкспертиз СБУ

В воскресенье, 29 января, в Киеве на рабочем месте в Украинском Научно-исследовательском институте специальной техники и судебных экспертиз СБУ совершил самоубийство путем выстрела в голову из пистолета сотрудник охраны.

"Самоубийство произошло на бытовой почве. Расследование проводит прокуратура города Киева", - сообщила агентству "Интерфакс-Украина" спикер СБУ Елена Гитлянская в понедельник утром.

Вместе с тем, гражданский активист и координатор проекта dtp.kiev.ua Влад Антонов в своей странице в Фейсбук написал, что самоубийство произошло в Украинском НИИ специальной техники и судебных экспертиз СБУ, расположенном в Киеве на ул.Василенко.

По словам В.Антонова, на протяжении еще нескольких минут после выстрела мужчина был жив, однако оказанная помощь не смогла спасти его.

В пресс-службе военной прокуратуры Центрального региона Украины сообщили, что по факту доведения до самоубийства старшего инспектора сектора режимно-секретного отдела Украинского научно-исследовательского института специальной техники и судебных экспертиз СБУ открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 120 Уголовного кодекса Украины.

"Установлено, что в помещении указанного института обнаружен труп старшего прапорщика с огнестрельным ранением головы… Найдена и изъята предсмертная записка, составленная от имени погибшего военнослужащего, пистолет ПМ, семь патронов к нему, пуля и гильза", - говорится в сообщении.

По информации пресс-службы, досудебное расследование по факту инцидента проводит военная прокуратура Киевского гарнизона, наиболее вероятной версией случившегося является самоубийство.