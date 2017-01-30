Суд вынес обвинительный приговор организатору и членам банды, в которую входили бойцы "Грифона" и "Беркута"

Червонозаводский райсуд Харькова вынес обвинительный приговор по делу организованной вооруженной банды, которая похищала людей и забирала у них деньги.

Об этом говорится в приговоре коллегии судей под председательством Светланы Салаячук, опубликованном на сайте Единого госреестра судебных решений.

Как указано в мотивировочной части решения суда, кроме организатора в банду входили еще три человека: его брат-беркутовец, сотрудник "Грифона" и безработный. 2 ноября 2013г. они напали на мужчину, который занимался обменом валюты на рынке "Барабашово", надели на него наручники, на голову – непрозрачную шапку, связали, избили, вывезли на окружную и бросили в лесополосе, предварительно отобрав деньги (30 тыс.долл, 2,5 тыс евро и 80тыс.грн).

6 ноября 2013г банда совершила второе нападение – на мужчину, который собирался купить квартиру и поэтому периодически менял крупные суммы денег. Инсценировав ДТП, они вынудили потерпевшего выйти из машины, после чего напали на него, надели наручники, отвезли на значительное расстояние, и бросили в наручниках в машине, забрав у него более 1млн.150тыс.грн, рюкзак и iPhone5.

В обоих случаях преступники представлялись прохожим сотрудниками милиции, которые проводят задержание.

В ходе досудебного следствия, а также судебного рассмотрения дела обвиняемые не признавали себя виновными и отказывались давать показания. О признании вины и раскаянии они заявили лишь входе судебных дебатов, не давая пояснений по предъявленному обвинению.

"Признание обвиняемыми вины на стадии судебных дебатов при отсутствии содействие органу досудебного следствия в раскрытии уголовных преступлений и суда во время судебного разбирательства с отказом от дачи показаний и при отсутствии возмещения ущерба потерпевшим в любом размере, не может свидетельствовать, по мнению суда, об искреннем раскаянии обвиняемых в совершенных ими преступлениях", - отмечается в приговоре суда.

Все четверо признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных ст.257 (бандитизм), ч.3 ст.28, ч.1 ст.263 (незаконное обращение с огнестрельным оружием), ч.3т.146 (незаконное лишение свободы или похищение человека, совершенное организованной группой), ч.4 ст.187 (разбой, совершенный организованной группой), ч.3 ст.289 (незаконное завладение транспортным средством, совершенное организованной группой) Уголовного кодекса. Кроме того, экс-бойцы "Грифона" и "Беркута" признаны виновными в превышении должностных полномочий (ст.364 УК).

Организатор банды приговорен к 11 годам лишения свободы с конфискацией имущества, экс-байоцы "Беркута" и "Грифона" - к 10,5 годам лишения свободы с конфискацией имущества, четвертый член банды – к 10 годам лишения свободы с конфискацией имущества. Кроме того, все они лишены права в течение 3 лет занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций и должны заплатить штраф 8,5 тыс.грн. каждый.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в апелляционном порядке.