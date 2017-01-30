События

11:09 30.01.2017

"Национальный корпус" пикетирует офисы ПИБа, Сбербанка, БМ-Банка, ВТБ Банка, Альфа-Банк в Киеве

Активисты политической партии "Национальный корпус", созданной в октябре 2016 года по инициативе членов общественной организации "Гражданский корпус "Азов", ветеранов полка Национальной гвардии Украины "Азов" и ряда волонтеров, утром в понедельник пикетируют в Киеве центральные офисы "дочек" российских госбанков - ПИБ, Сбербанк, ВТБ Банк, БМ-Банк, а также офис Альфа-банка.

Протестующие встречают клиентов этих финансовых учреждений плакатами с надписью "Добро пожаловать в Россию" и небольшими театрализованными выступлениями с балалайкой.

Представители "Национального корпуса" обклеили витрины банков плакатами с призывом забирать из них средства, требуют закрыть связанные с РФ украинские банки и арестовать главу Национального банка Украины Валерию Гонтареву.

В то же время участники акции заявляют о намерении действовать законными методами, не препятствуют проходу сотрудников и клиентов в банки.

На месте акций присутствуют правоохранители. Они не вмешиваются в происходящее.

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