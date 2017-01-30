События

10:50 30.01.2017

Обстрел боевиками Авдеевки, при котором были ранены местные жители, квалифицирован как теракт

Прокуратура Донецкой области квалифицировала как террористический акт совершенный в минувшее воскресенье массированный обстрел боевиками "ДНР" г.Авдеевка и Ясиноватского района, во время которого ранения получили трое мирных жителей 1976г, 1959г и 1991г года рождения.

"Террористы "ДНР" нанесли целенаправленный огневой удар по жилым кварталам Авдеевки, имея достоверную информацию о том, что в этом районе находятся гражданские лица. В результате обстрела трое мирных жителей получили минно-взрывные травмы, множественные осколочные ранения различных частей тела. Сейчас всем гражданам оказана медицинская помощь", - говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Донецкой области, обнародованном в понедельник.

Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований и предварительно квалифицированы по ч.3 ст.258 (террористический акт) Уголовного кодекса Украины.

Процессуальное руководство досудебным расследованием осуществляет прокуратура Донецкой области.

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