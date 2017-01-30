События

09:47 30.01.2017

Слушания по иску Украины в Международном суде ООН начнутся в марте 2017г

Слушания в Международном суде ООН в Гааге (Нидерланды) по иску Украины для привлечения России к ответственности за совершение актов терроризма и дискриминации на протяжении ее незаконной агрессии против Украины начнутся в марте 2017 года, сообщил Министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

"В марте начнутся слушания в Международном суде ООН по нашему иску, который мы подали против России, поскольку она последовательно нарушает и конвенцию по запрету финансирования терроризма и конвенцию о запрете расовой дискриминации", - сказал он в эфире телеканала "Интер" в воскресенье вечером.

Как сообщалось, 16 января 2017г Украина подала иск в Международный суд ООН для привлечения Российской Федерации к ответственности за совершение актов терроризма и дискриминации на протяжении ее незаконной агрессии против Украины. Иск подан в рамках Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма и Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации.

ВАЖНОЕ

Суд арестовал чиновников "Чернобыльского спецкомбината" с возможностью внесения залога

Боевики за сутки 56 раз обстреляли позиции сил АТО, погибло 5 украинских военнослужащих

Суд саботировал арест судьи-коррупционера – НАБУ

Первым стрельбу в трагедии в Княжичах открыл сотрудник Госслужбы охраны - Луценко

Четверо бойцов ВСУ погибли, пятеро ранены в зоне АТО к 18.00 воскресенья

ПОСЛЕДНЕЕ

Незаконный канал международной связи в районе АТО ликвидировала СБУ

Свыше 900 автомобилей скопились на КПВВ к утру понедельника

Авиакомпании мира вынуждены пересмотреть состав экипажей из-за "мусульманского запрета" Трампа

Число погибших от стрельбы в мечети в Канаде возросло до шести человек

Google просит своих сотрудников вернуться в США из-за указа Трампа

РЕКЛАМА

SOCIAL

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Loading...
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
ПОГОДА
изучение английского
аренда производственных помещений в Луцке
Квартиры в Вишневом
РЕКЛАМА