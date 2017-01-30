События

07:37 30.01.2017

Глава Минфина ФРГ назвал ошибкой допуск в Германию почти миллиона мигрантов

Правительство совершило ошибку, допустив в ФРГ около миллиона мигрантов, считает министр финансов Германии Вольфганг Шойбле,.

"Мы, политики, тоже люди, мы тоже совершаем ошибки. Но на них надо учиться", - сказал он в интервью изданию Welt am Sonntag. При этом министр отметил, что в Германии принимаются меры к тому, чтобы эти ошибки исправить.

Он сказал, что Евросоюзу следует более рационально разместить мигрантов в странах-членах ЕС, признав, однако, что социальные гарантии, которые предоставляет Германия, выше, чем в других странах. Этим обусловлено стремление мигрантов осесть именно в ФРГ.

Он скептически оценил политику президента США Дональда Трампа в отношении мигрантов.

Как заявил журналу "Шпигель" представитель германского правительства, канцлер ФРГ Ангела Меркель также не согласилась с решением президента США Дональда Трампа о введении ограничений на въезд для граждан семи ближневосточных государств.

"Канцлер уверена, что хотя активная борьба против терроризма является необходимостью, это не основание для того, чтобы подозревать всех людей определенного происхождения и веры", - сказал представитель правительства Германии.

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