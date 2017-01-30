Боевики за сутки 56 раз обстреляли позиции сил АТО, погибло 5 украинских военнослужащих, - штаб

За прошедшие сутки боевики совершили 56 обстрелов позиций Вооруженных сил Украины по всей линии разграничения в зоне проведения Антитеррористической операции, кроме того. 5 украинских военнослужащих погибли, 9 – ранены, 4 – травмированы, сообщает пресс-служба штаба АТО.

"На Мариупольском направлении, используя реактивные системы залпового огня БМ-21 Град, оккупанты выпустили 20 снарядов в направлении наших позиций в районе Талаковки. Применив реактивную систему Град “П”, артиллерию 122 мм, минометы разных калибров, гранатометы и стрелковое оружие, захватчики вели огонь по Водяному", - говорится в сообщении на официальной странице штаба АТО в Фейсбук.

Кроме того, Лебединское боевики обстреливали из артиллерии калибра 122 мм, Красногоровку – из минометов, Гнутово, Павлополь, Широкино, Красногоровку, Талаковку – из гранатометов и стрелкового оружия, Широкино – из вооружения БМП и БТР.

"На Донецком направлении в районе Авдеевки оккупанты дважды пытались штурмовать наши позиции, и, понеся потери, вынуждены были отступать. В течение дня они продолжили обстрелы из минометов разных калибров по Верхнеторецкому, Авдеевке, Опытному, Луганскому, Зайцевому и Каменке. Танки вели огонь по Новгородскому и Песках", - отмечают в сообщении.

На Луганском направлении боевики вели обстрел Новоалександровки, Троицкого, Попасной и Новозвановки из минометов и гранатометов.