Подразделения ВСУ в ходе контратаки заняли стратегически важный пост

Оперативная ситуация в районе проведения АТО на Донбассе остается сложной, при этом в ходе боев в районе Авдеевской промзоны украинским подразделениям удалось занять стратегически важный пост, заявил министр обороны Украины Степан Полторак во время общения с ранеными военнослужащими в львовском военном госпитале.

"Сегодня есть серьезное обострение в районе Авдеевки: утром террористические группировки начали обстрел, а затем, две группы врага по 25-30 человек каждая, начали штурмовые действия наших позиций. На одной из позиций это продвижение было остановлено военнослужащими Вооруженных сил, а на второй - наши военнослужащие перешли в наступление и заняли важный пост, который имеет стратегическое значение. К сожалению, среди наших военнослужащих есть потери. Ситуация в районе проведения АТО сложная, но контролируемая", - цитирует С.Полторака пресс-служба министерства.