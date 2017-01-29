В "ДНР" сообщают о смерти своего комбата "Грека" под Авдеевкой

В результате боя в районе Авдеевской промзоны (Донецкая обл.) погиб командир батальона "ДНР" с позывным "Грек", сообщает "Интерфакс" со ссылкой на так называемое министерство обороны "ДНР".

"Сегодня… погиб командир батальона ВС ДНР с позывным "Грек", - сказал представитель "Минобороны "ДНР" журналистам в воскресенье.

Ранее в своей странице в Фейсбук украинский журналист Юрий Бутусов сообщил, что "Грек" - командир 1-го батальона 100-й бригады ДНР Иван Балакай. По его словам, на позициях 100-й бригады "Республиканской гвардии ДНР" у Ясиноватской развязки с вечера субботы шли ожесточенные бои.

"Отсюда постоянно ведется обстрел украинских войск, корректируются артиллерийские налеты. Вчера вечером воины 72-й бригады (ВСУ – ИФ) нанесли удар по этим окопам, и по тыловым позициям за ними - и бригадная артгруппа серьезно откорректировала этот пейзаж… Противник понес большие потери, и сегодня утром туда направились резервы Республиканской гвардии, которые также попали под точный огневой налет нашей артиллерии. Вблизи этих траншей была уничтожена целая группа российских наемников во главе и командир 1-го батальона 100-й бригады ДНР Иван Балакая позывной "Грек" - информация подтверждена противником, факт больших потерь в данном районе признал "куратор" 100-й бригады известный предатель "секретарь СНБО ДНР" Александр Ходаковский", - написал он.