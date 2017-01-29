Трое украинских военных погибли, один ранен с начала суток в зоне АТО в авдеевской "промке"

Трое военнослужащих Вооруженных сил Украины погибли, еще один получил ранение с начала суток в результате артиллерийского обстрела и штурмовых действий боевиков у авдеевской промзоны (Донецкая обл.), сообщает спикер Министерства обороны Украины Александр Мотузяник.

"В результате сегодняшних боевых действий в районе авдеевской промзоны силы антитеррористической операции понесли потери: по состоянию на эту минуту имеем информацию о трех погибших украинских военнослужащих и одном раненном. Подчеркиваем: эти потери произошли с начала этих суток", - сказал он на брифинге в воскресенье днем в Киеве.

А.Мотузяник отметил, что около 5.00 воскресенья в районе Авдеевской промзоны боевики начали интенсивную артиллерийскую подготовку и в 7.00 предприняли попытку вытеснить украинских военных с занимаемых ими позиций.

По его словам, штурмовые действия боевиков были пресечены успешными контрдействиями украинских подразделений. Боевики отступили, понеся "значительные потери".

"По состоянию на сейчас ситуация в авдеевской промзоне остается напряженной: противник продолжает обстреливать наши позиции со всего имеющегося в наличии вооружения, однако пока что к штурмовым действиям не переходит", - проинформировал спикер Минобороны Украины и добавил, что в связи с активизацией противника подразделения ВСУ по всей линии фронта на Донбассе находятся в состоянии повышенной боеготовности.