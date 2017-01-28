В Запорожской области 10 детей попали в больницу с отравлением

Прокуратура начала уголовное производство по факту отравления семерых школьников и троих детей дошкольного возраст в Запорожской области.

"Установлено, что в Запорожскую центральную районную больницу госпитализированы 7 школьников с заболеванием острой кишечной инфекцией и 3 детей дошкольного возраста со средней тяжестью заболевания. Все дети были воспитанниками Марьевского учебно-воспитательного комплекса, расположенного в Запорожском районе области", - сообщила в субботу пресс-служба прокуратуры Запорожской области.

Детям обеспечено необходимое лечение, состояние их здоровья стабильное.

Как отмечается, в пятницу, 27 января, в Единый реестр досудебных расследований внесены сведения по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст. 325 (нарушение санитарных правил и норм относительно предотвращения инфекционным заболеваниям и массовым отравлением) Уголовного кодекса Украины.

"В ходе досудебного расследования, которое осуществляется следственным отделом Запорожского отделения полиции Днепровского отдела полиции ГУ Национальной полиции Украины в области, проводятся необходимые следственные действия. Процессуальное руководство осуществляется Запорожской местной прокуратурой № 2.