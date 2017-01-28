Подозреваемый в жестоком убийстве матери и ребенка в Овидиополе покончил жизнь самоубийством в СИЗО

Подозреваемый в жестоком убийстве матери и ребенка в Овидиополе 29 декабря 2016 года, повесился в СИЗО, сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе прокуратуры Одесской области.

По информации прокуратуры, медики констатировали смерть мужчины утром в субботу, 28 января.

По факту смерти заключенного, который подозревается в убийстве двух человек в Овидиополе в конце декабря 2016 года, полиция начала уголовное производство по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство с пометкой "самоубийство").

По предварительной информации, смерть наступила от механической асфиксии шеи, путем повешения на простыне.

В прокуратуре отметили, что с 4 января 2017 указанный человек содержался в одиночной камере.

"Такие меры были применены по требованию областной прокуратуры пенитенциарным учреждением в связи с имеющейся информацией о возможных незаконных действиях со стороны других заключенных", - отметили в пресс-службе.

Ранее источник агентства "Интерфакс-Украина" сообщил, что подозреваемый в жестоком убийстве матери и ребенка в Овидиополе 29 декабря 2016 года повесился в СИЗО. В управлении Государственной пенитенциарной службы в Одесской области ситуацию прокомментировать отказались.

Как сообщалось, 31 декабря 2016 года Овидипольский районный суд удовлетворил ходатайство Ильичевской местной прокуратуры и арестовал без права на залог подозреваемого Дмитрия П.

Как сообщалось, 31-летний житель Овидиополя 29 декабря, убил и обезглавил женщину и ее 2-летнего ребенка. Кроме того мужчина намеревался убить других, совершив наезд на большую толпу людей в Одессе. Согласно информации полиции, воплощая запланированный теракт он, после убийства женщины и ее дочери в Овидиополе, сел в грузовой автомобиль и отправился в областной центр. Во время движения по трассе он совершил ДТП, но не остановился. Полицейские смогли заблокировать въезд мужчины в Одессу, но при этом не смогли сразу задержать преступника, и он скрылся от преследования.

Поиски преступника продолжались около суток. В результате он был задержан в посадке недалеко от Овидиополя. До этого он скрывался от полиции в одном из домов дачного кооператива в Овидиопольском районе.