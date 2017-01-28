Российские военные в ОРДЛО могут временно брать под контроль железнодорожные станции "Укрзализныци"

Железнодорожные войска ВС РФ регулярно осуществляют на подконтрольных "Укрзализныци" станциях в ОРДЛО прием и разгрузку прибывающих из РФ эшелонов с оружием и военной техникой, сообщает в субботу еженедельник "Зеркало недели. Украина" (ZN.UA).

Издание приводит слова министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Вадима Черныша, который рассказал, что на украинскую компанию "Укрзализныця" в ОРДЛО работает 17 тысяч человек, а диспетчеризация осуществляется с подконтрольной Киеву территории. И хотя украинский диспетчерский центр не пропускает через неконтролируемую часть границы с РФ никаких поездов, но на местах действуют и лица, не работающие на "Укрзализныцю". "Неужели вы думаете, что наш диспетчерский центр пропускает с неконтролируемой части украинской границы какие-то поезда или автомобили?" – сказал министр, отвечая на вопрос о российских эшелонах с техникой на станциях Дебальцево и Иловайск.

При этом, как отмечает ZN.UA, по информации издания украинская разведка точно знает даты и содержимое военных эшелонов из РФ; перед прибытием эшелона на станцию заходят российские военные железнодорожники без опознавательных знаков, выгоняют оттуда сотрудников "Укрзализныци", выключают все датчики, принимают состав, охраняют его, осуществляют выгрузку и тут же отправляют платформы обратно. "Цена этой договоренности на слепоту и обездвижение должностных лиц неизвестна, но, наверное, находится где-то в коридорах контрабанды, которая продолжает процветать на линии соприкосновения", – пишет автор статьи в ZN.UA.

В то же время, по словам В.Черныша, российские войска еще в 2014 году создали отдельную железнодорожную ветку, которая обеспечивает подвоз к ОРДЛО военных грузов, и украинская власть к этому не причастна. "О том, что там ездят какие-то поезда, я могу просто сказать, и даже можно в Интернете информацию найти: вы знаете, что часть дороги проходила по территории Луганской области, которая выходит с территории РФ и вновь возвращается в Россию. И раньше россияне ее использовали. Железнодорожные войска РФ в 2014 году построили отдельную ветку, которая обеспечивает подвоз военных грузов, оружия и так далее. Есть рельсы, есть железнодорожные войска РФ, которые проводят эти грузы туда, куда им нужно - это не украинцы делают. Наличие колеи не означает, что это украинская железная дорога", - отметил министр.