Кличко хочет внедрять Центры обработки данных по всей стране – КГГА

Мэр Киева Виталий Кличко, как глава Ассоциации городов Украины, будет предлагать распространить опыт столицы и открыть в других городах Украины Центры обработки данных, сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

В.Кличко отметил, что Киев - первый город в Украине, где в рамках внедрения системы Smart City открыли такой центр. По его словам, работа Центра охватывает и программу "Безопасный город". В столице уже установлено почти 4000 видеокамер, которые позволяют осуществлять фото и видеофиксацию нарушений. Кроме того, камеры позволяют распознавать номера на автомобилях и контролировать работу коммунальных служб, а впоследствии заработает и система распознавания лиц.

"Наша задача - чтобы Киев был безопасным. И система обработки данных - одна из ключевых составляющих, чтобы безопасность была на самом высоком уровне ", - сказал В.Кличко.

Киевский городской голова отметил, что такая система работает во многих городах мира.

"Аналогов Центра, который мы открыли, нет в Украине. Мы очень рады, что стали первыми. И готовы сотрудничать с другими городами. Как глава Ассоциации городов Украины я буду предлагать реализовывать такой проект по всей стране", - отметил мэр Киева.