Кононенко проходит лечение от отравления ртутью

Народный депутат из фракции "Блок Петра Порошенко" Игорь Кононенко в настоящий момент проходит лечение вследствие отравления ртутью, говорится в материале шеф-редактора интернет-издания LB.ua Сони Кошкиной.

"Игорь Кононенко, к тому же, сейчас поглощен личными проблемами. Незадолго до Нового года у него обнаружилось … отравление ртутью. Согласно вердикту докторов, ее содержание в крови превышено в 50 раз. Ясно, что на случайность это не спишешь. По информации источников, отравление не произошло одномоментно – ртуть накапливалась в организме некоторое время. Из чего напрашивается вывод: это не было покушением на убийство, скорее – попыткой запугать, вывести из строя на полгода и более", - говорится в статье С.Кошкиной.

"Учитывая, что Кононенко является правой рукой Президента не столько даже в политических, сколько в деликатных околобизнесовых делах, логично предположить: возможно, "привет" передали не самому Игорю Витальевичу, но целому Петру Алексеевичу", - пишет также С.Кошкина.

Вместе с тем, речь идет о том, что И.Кононенко из-за лечения временно отвлекся от парламентских дел.

"В самой АП (Администрации президента Украины – ИФ.) ключевые решения принимаются узким кругом. Это – сам президент, Макар Пасенюк, Игорь Кононенко и Александр Грановский. Игорь Райнин, Борис Ложкин, Виталий Ковальчук, Александр Турчинов – уже "расширенный состав", привлекающийся по необходимости", - отмечается в материале.

Агентство "Интерфакс-Украина" не имеет подтверждения данной информации от официальных источников.